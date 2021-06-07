В ночь с 4 на 5 июня в Саратове произошло очередное нападение на бригаду «скорой помощи». Об этом корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова» сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Анастасия Усова.

Медики отправились на вызов к 21-летнему парню. По приезду оказалось, что он был в неадекватном состоянии. Отмечается, что возможно речь идет об «опьянении» — но неизвестно, алкогольном или наркотическом.

Попытки оказать ему помощь молодой человек встретил в штыки. Он начал проявлять агрессию и набросился с кулаками на врача и фельдшера. Горожанин принялся избивать их по голову и туловищу, что закончилось для сотрудников «скорой» состоянием средней тяжести.

Напомним, что это уже пятый случай нападения на медиков «скорой помощи» за год. Ранее пьяный житель Ленинского района начал угрожать врачам. А когда те решили спрятаться на кухне, разбил дверь — осколками которой медикам был причинен вред.

В похожей ситуации оказались их коллеги из Балашова и Энгельса. Пострадавшей из последнего города даже пообещало помочь деньгами руководство.

— Врач уже написала заявление в полицию. Надеемся, что правоохранители обратят на это внимание и накажут злоумышленника по закону. Такие случаи начали происходить с непонятной регулярностью, — отметила Анастасия Усова.

И добавила, что почему-то сложилась тенденция — наносить вред тем, кто пришел тебе помогать. Она обратилась к гражданам — с целью напомнить им о самосознательности и том, что нужно исправить свое поведение.