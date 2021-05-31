Вчера, 30 мая, в паблике «Солнечный Саратов» в соцсети «ВКонтакте» водитель самосвала попытался наброситься на водительницу легковушки.

Она опубликовала видео, на котором отчетливо видно, как большегруз подрезал авто на пересечении Бирюзова и Депутатской.

Потом водитель вышел из кабины, подошел к легковушке, ударил ее с ноги по авто в районе двери, оставив вмятину. Гражданин начал оскорблять водительницу и проявлять агрессию к тому, что его снимают. Он требовал, чтобы ему открыли дверь, и не получив желаемого, сел в самосвал и скрылся с места происшествия.

В комментариях девушке предложили обратиться в полицию, чтобы виновник был наказан по статье.