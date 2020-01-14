Житель Энгельса Ильгам Сатаев выложил в сеть фото, на которых отчетливо видно небезопасное крепление детских качелей.

— Не знаю кому написать или позвонить. Детская площадка у школы №1. Качели в опасном состоянии, вот-вот оторвутся вместе с ребенком. Под качелями лежит кирпич. Также у паровоза оторвана цепь, — пишет взволнованный мужчина.

Несмотря на вопиющее нарушение безопасности детей, не все энгельсситы согласны с автором.

— В нашем детстве мы лазили по болотам, жгли костры, бегали на аэродром, плавили свинец в гаражах, а вместо качелей во дворе были какие-то переломанные куски металлоконструкций, — пишет Андрей Костин.