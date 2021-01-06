В Саратовской области утром 6 января стало известно о 257 новых случаях коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составляет 36,925 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 31,507 тысячи, за сутки 233.

Новые случаи распределились так: Саратов — 126, Энгельсский район — 33, Балаковский — 20, Балашовский — 11, Вольский — семь, Лысогорский — шесть, Ершовский, Калининский и Марксовский — по четыре, Дергачевский, Краснокутский, Озинский и Ртищевский — по три, Аткарский, Воскресенский, Красноармейский, Перелюбский, Пугачёвский, Петровский, Ровенский, Саратовский, Татищевский, Фёдоровский и Хвалынский — по два, Базарно-Карабулакский, Духовницкий, Краснопартизанский, Питерский районы и ЗАТО Светлый — по одному.