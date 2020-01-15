Юридические конторы за составление заявления в Госжилинспекцию по Саратовской области требуют до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГЖИ.

В Государственной жилищной инспекции стало известно о том, что некоторые представители юридических фирм Саратова требуют с граждан от 10 до 20 тысяч рублей за составление заявления в ГЖИ. При этом они гарантируют положительного решения проблемы и, зачастую, опираются на законодательные нормы нормы, которые уже утратили свою актуальность.

Как сообщает ведомство, заявление в жилинспекцию составляется в произвольной форме и обратиться в ГЖИ может совершенно любой человек, просто описав свою проблему. Если вопрос касается некорректных начислений за жилищные и коммунальные услуги – необходимо приложить копии платежных документов за интересующий период. Если доводы заявителя подтвердятся при проверке, инспекция обяжет организацию, производившую начисления, сделать перерасчет.

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