Юридические конторы за составление заявления в Госжилинспекцию по Саратовской области требуют до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГЖИ.

В Государственной жилищной инспекции стало известно о том, что некоторые представители юридических фирм Саратова требуют с граждан от 10 до 20 тысяч рублей за составление заявления в ГЖИ. При этом они гарантируют положительного решения проблемы и, зачастую, опираются на законодательные нормы нормы, которые уже утратили свою актуальность.

Как сообщает ведомство, заявление в жилинспекцию составляется в произвольной форме и обратиться в ГЖИ может совершенно любой человек, просто описав свою проблему. Если вопрос касается некорректных начислений за жилищные и коммунальные услуги – необходимо приложить копии платежных документов за интересующий период. Если доводы заявителя подтвердятся при проверке, инспекция обяжет организацию, производившую начисления, сделать перерасчет.