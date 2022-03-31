В поселке Ким Калининского района недалеко от дома обнаружено мертвое тело 56-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня днем, 31 марта, в 300 метрах от жилого дома по улице Нижней найдено тело 56-летнего местного жителя. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть.

При осмотре повреждений на теле погибшего обнаружены ссадины на голове. Проводится судебно-медицинское исследование.

Расследование уголовного дела продолжается.