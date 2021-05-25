Саратовцы пожаловались в соцсетях на кучу рубероида на Пензенской улице 27 в Заводском районе города.

Здесь начали играть дети и сюда бросают бычки с балконов, сбрасывают спиленные ветки.

-Территория вокруг дома выглядит не ухоженной, хотя не так давно прошел общегородской субботник, трава не скошена, ветки кругом валяются. Почему ТСЖ или УК этого дома не задумывается о последствиях хранения легко воспламеняющихся материалов вблизи жилого многоквартирного дома и детской площадки соседнего дома?!? Впереди лето, любая стекляшка, коих тут не счесть, может привести к беде! Прошу на это обратить внимание администрацию Заводского района и пожарную службу!

Пожалуйста анонимно, — написал местный житель и опубликовал фото в подтверждение своих слов.

Напомним, на этой же улице проживает мэр города — Михаил Исаев но даже этого не может вынудить местных чиновников взяться за дело.