Сегодня, 10 августа, в Саратове загорелся цирк имени Братьев Никитиных. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхает купол здания, прибывшие пожарные 15-ти расчетов обнаружили валящий оттуда дым. Как стало известно, обнаружены отдельные скрытые очаги по полтора квадратных метра вокруг купола, проводятся работы по вскрытию и проливке деревянных конструкций под ним.

Напомним, что только недавно закончилась многолетняя реконструкция цирка, он открылся около месяца назад и только недавно начал давать представления.

Сначала затягивание реконструкции объекта раскритиковал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Его возмутило, что строители прекращали работы по ночам. Отвечая на слова директора цирка о том, что за неделю в цирке только начали отделку второго и третьего этажа, глава региона сказал, что на этот объект необходимо пригласить руководство из Москвы, которое является заказчиком объекта.

К тому моменту цирк находился на реконструкции уже три года. После вмешательства Радаева, работы начали производить быстрее.

Когда стало известно, что цирк не успеют сдать к концу 2020 года, как планировалось изначально, на объект приехал председатель ГД Вячеслав Володин. Он также остался недоволен и темпами работы, и использованием гранита, который приводит к удорожанию объекта.

— Не будет цирка — не будет министра, — заявил Володин и призвал губернатора Саратовской области Валерия Радаева требовать с ответственных лиц.

После этого федеральное министерство культуры также обратило внимание на затягивание сроков. Ольга Любимова поручила разработать график этапов реконструкции и четко его придерживаться.

Позднее, во время очередного визита в Саратов, Вячеслав Володин снова «отругал» саратовские власти за то, что отпустили работу над цирком и не сделали заявку на выезд цирковой группы.

Как сообщалось во время строительства, объект был согласован с экспертами и профессионалами, которые одобрили его планировку, в том числе, деревянные конструкции под куполом.

Сейчас очаги пожара локализованы. Губернатор поручил разобраться в причинах пожара, и дал поручение зампреду Александру Соловьеву оказать необходимую помощь в оперативном восстановлении объекта, а также поставил задачу дать оценку по соблюдению правил противопожарной безопасности на объекте.

По предварительным данным, площадь пожара — 50 квадратных метров, горел утеплитель и обрешетка купола.