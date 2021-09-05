В первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности.

Саратовская область по праву считает этот праздник своим, так как во время Великой Отечественной войны здесь был возведён первый в стране магистральный газопровод Саратов – Москва, которому в этом году исполнилось 75 лет.

Сегодня нефтегазовая отрасль в регионе активно развивается. Молодые кадры успешно готовятся на базе СГТУ. Открываются новые месторождения нефти и газа.

Присоединяемся к поздравлениям работников нефтегазовой отрасли, желаем здоровья и энергии для достижения поставленных целей.