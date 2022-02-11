На Приволжской магистрали реализуется комплекс мероприятий, направленных на

снижение негативного воздействия на окружающую среду. Благодаря проведённой

работе в 2021 году объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от

стационарных источников снижен почти на 59 тонн (на 8,3%). Кроме того, на 1,3% к

целевому параметру уменьшен удельный выброс парниковых газов.

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду в 2021 году

введен в эксплуатацию новый модуль очистных сооружений в эксплуатационном

локомотивном депо Анисовка, проведена модернизация котельного оборудования и

оптимизация режимов работы теплогенерирующих установок на станциях Сарепта,

Петров Вал, им. Максима Горького, Сенная.

Негативное воздействие на экологию также снижается за счёт вовлечения в

хозяйственный оборот отходов производства и потребления. В прошлом году их доля в

общем объёме отходов превысила 90%. Во всех административных зданиях ПривЖД

ведётся раздельный сбор мусора. Благодаря этому в 2021 году удалось собрать 50 тонн

бумаги, пластика и стекла.

В рамках Года экологии в ОАО «РЖД» с января на ПривЖД реализован

комплексный план природоохранных мероприятий, насчитывающий более 70 пунктов. В

течение года железнодорожники участвовали в региональных экологических акциях,

проводимых в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях. В результате было

высажено более 23,5 тыс. саженцев, очищен 1 км береговой линии Волги и Дона,

обустроены две экологические тропы в заповедниках Верхнего Баскунчака и Астрахани.

Напомним, в декабре 2021 года между ОАО «РЖД» и общественной организацией

«Российское экологическое общество» подписано соглашение о взаимодействии в

экологических вопросах на полигоне магистрали. Документ определяет основные

направления сотрудничества сторон в сфере природопользования и охраны окружающей

среды, экологического просвещения, проведения общественного экологического

контроля на объектах железнодорожного транспорта в границах Приволжской

магистрали.

В 2022 году работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду на

полигоне ПривЖД будет продолжена.