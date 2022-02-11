На Приволжской магистрали реализуется комплекс мероприятий, направленных на
снижение негативного воздействия на окружающую среду. Благодаря проведённой
работе в 2021 году объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников снижен почти на 59 тонн (на 8,3%). Кроме того, на 1,3% к
целевому параметру уменьшен удельный выброс парниковых газов.
С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду в 2021 году
введен в эксплуатацию новый модуль очистных сооружений в эксплуатационном
локомотивном депо Анисовка, проведена модернизация котельного оборудования и
оптимизация режимов работы теплогенерирующих установок на станциях Сарепта,
Петров Вал, им. Максима Горького, Сенная.
Негативное воздействие на экологию также снижается за счёт вовлечения в
хозяйственный оборот отходов производства и потребления. В прошлом году их доля в
общем объёме отходов превысила 90%. Во всех административных зданиях ПривЖД
ведётся раздельный сбор мусора. Благодаря этому в 2021 году удалось собрать 50 тонн
бумаги, пластика и стекла.
В рамках Года экологии в ОАО «РЖД» с января на ПривЖД реализован
комплексный план природоохранных мероприятий, насчитывающий более 70 пунктов. В
течение года железнодорожники участвовали в региональных экологических акциях,
проводимых в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях. В результате было
высажено более 23,5 тыс. саженцев, очищен 1 км береговой линии Волги и Дона,
обустроены две экологические тропы в заповедниках Верхнего Баскунчака и Астрахани.
Напомним, в декабре 2021 года между ОАО «РЖД» и общественной организацией
«Российское экологическое общество» подписано соглашение о взаимодействии в
экологических вопросах на полигоне магистрали. Документ определяет основные
направления сотрудничества сторон в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, экологического просвещения, проведения общественного экологического
контроля на объектах железнодорожного транспорта в границах Приволжской
магистрали.
В 2022 году работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду на
полигоне ПривЖД будет продолжена.