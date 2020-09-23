Житель Балаковского района Саратовской области стал свидетелем загрязнения берега озера. Об этом он рассказал в социальных сетях.

По словам мужчины, у озера Линево берег которого сейчас благоустраивают, мужчины на ГАЗели с номером А 157 ХЕ 199 RUS выбрасывали на берег строительный мусор. Когда он сделал им замечание, мужчины ответили, что согласовали свои действия с главой района Александром Соловьевым, после чего уехали.

Напомним, в воскресенье, 20 сентября, в Балакове прошел «дождь из умирающих птиц».