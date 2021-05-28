Балаковцы продолжают жаловаться на разрытые могилы на Ивановском кладбище в Саратовской области.

Напомним, ранее горожане сообщили о четырех испорченных захоронениях. Местные чиновники начали приводить могилы в порядок, чем удивили граждан — положили куски старого газона и совсем не убрали мусор.

Сотрудники кладбища назвали причину произошедшего — не безалаберность сотрудников, а охота местных собак на сусликов, которых в этом году очень много.

— Сегодня обнаружили раскопанную в трёх местах могилу брата в 40 квартале. Что происходит? Собаки- некрофилы, стадо сусликов поселилось на могиле? Были уже заметки о разрытых могилах и ответы администрации, что все обошли и поправили. Конечно, как всегда отписались и все ! Мы, конечно, все закопали и привели в порядок, но осадок очень неприятный! Тем более могилка в первом ряду от дороги! И поводу мусора, все враньё! Везде мусор, свалены подгнившие кресты. Администрация, вы почему обманываете, что навели порядок! Такого безобразия я ещё не видела! — написала местная жительница.

В доказательство своих слов она опубликовала снимок с места событий.