На депутата Саратовской гордумы от КПРФ Сергея Подсевалова напали неизвестные.

Об этом рассказал в соцсетях его однопартиец Александр Анидалов.

Народный избранник сообщил, что его коллега получил осколочный перелом стенок гайморовой пазухи и глазницы, скуловой и челюстной костей, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. И это только некоторые из травм, которые стали результатом жестокого нападения.

Глава местных коммунистов предположил, что это неслучайно — а сделано для того, чтобы Сергей Подсевалов не смог подать документы на выборы в гордуму по избирательному округу №6.

Мэр Саратова Михаил Исаев обратился к правоохранителям с просьбой провести проверку по этому инциденту и разобраться в истинных причинах ЧП.

Между тем, коллеги Подсевалова по гордуме говорят о его склонности к употреблению спиртным. Депутат гордумы Дмитрий Кудинов в своем телеграм-канале «Коридоры власти» напомнил, как несколько лет назад, Подсевалов, будучи членом избирательной комиссии, «начал «отмечать» сие событие с обеда. Нафестивалился так, что к моменту закрытия участка не смог поставить свою подпись в протоколе». Также, по словам Кудинова, Сергея Подсевалова «часто видят в компании друзей в Комсомольском поселке за распитием алкогольных напитков в общественных местах».

— Не удивлюсь, если травмы, о которых нам сообщает газета «Коммунист», были получены в ходе перепалки в духе «ты меня уважаешь?», — написал Дмитрий Кудинов.

Между тем, в интервью одному из региональных информационных изданий, избитый депутат сообщил, что неизвестные напали на него без объяснений и избивали его только руками.

Как сообщили информационному порталу «Новости Саратова» в пресс-службе гордумы, комментарий о ситуации, произошедшей с Подсеваловым, будет позже.

Напомним, Сергей Подсевалов пришел в партию вместо умершего 69-летнего Геннадия Турунтаева. Его не стало в марте этого года.