Следователи устанавливают личность мужчины, погибшего на пожаре в частном доме в Кировском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
На рассвете 3 января на улице Симбирская произошел пожар в частном доме. После ликвидации возгорания в строении был обнаружен труп неизвестного мужчины.
Как рассказал ИА «Новости Саратова» источник, знакомый с ситуацией, дом арендовал пожилой мужчина, судя по останкам, обнаруженным на пепелище, погиб другой человек, значительно моложе. Сейчас его личность устанавливается.
По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Назначены пожарно-техническая, медицинская, и еще ряд криминалистических экспертиз, которые ответят на вопрос о причинах пожара, установят личность погибшего и причинах его смерти. Проводится проверка по факту, по окончании которой будет приятно решение о возбуждении уголовного дела, или отказа в возбуждении.
Фото: СУ по Саратовской области СКР