Следователи устанавливают личность мужчины, погибшего на пожаре в частном доме в Кировском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

На рассвете 3 января на улице Симбирская произошел пожар в частном доме. После ликвидации возгорания в строении был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как рассказал ИА «Новости Саратова» источник, знакомый с ситуацией, дом арендовал пожилой мужчина, судя по останкам, обнаруженным на пепелище, погиб другой человек, значительно моложе. Сейчас его личность устанавливается.

По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Назначены пожарно-техническая, медицинская, и еще ряд криминалистических экспертиз, которые ответят на вопрос о причинах пожара, установят личность погибшего и причинах его смерти. Проводится проверка по факту, по окончании которой будет приятно решение о возбуждении уголовного дела, или отказа в возбуждении.

Фото: СУ по Саратовской области СКР