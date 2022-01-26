Бывший санаторий «Родник», ранее называвшийся «Черемшаны — 3» в Хвалынском районе Саратовской области, оказался полностью заброшен.

Местные жители опубликовали в соцсетях мрачные фото некогда многолюдного места для отдыха детей и взрослых.

— Как вы видите, он заброшен. И это печально. Место крайне живописное, — отмечают авторы снимков, на которых трудно узнать ранее популярное место доя оздоровления.

Теперь окрестности «Родника», пришедшего в полный упадок, подходят разве что для съёмок фильмов ужасов…

Фото: соцсети