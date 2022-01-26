Бывший санаторий «Родник», ранее называвшийся «Черемшаны — 3» в Хвалынском районе Саратовской области, оказался полностью заброшен.

Местные жители опубликовали в соцсетях мрачные фото некогда многолюдного места для отдыха детей и взрослых.

Как вы видите, он заброшен. И это печально. Место крайне живописное, — отмечают авторы снимков, на которых трудно узнать ранее популярное место доя оздоровления. 

Теперь окрестности «Родника», пришедшего в полный упадок, подходят разве что для съёмок фильмов ужасов…

Фото: соцсети

Одинокий стул все еще ждет кого-то
Декорации для хоррора
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён
Пустые глазныцы окон добавляют уныния
Печальный пейзаж
На санатории поставлен крест
Кого-то здесь отдыхали дети и взрослые
Единственные обитатели Черемшан
Всего несколько лет назад здесь было так… Медведицу из гипса ждали на берегу малыши

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