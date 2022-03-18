Кроме сахара с полок магазинов жители с большим воодушевлением скупают и крупы. Это проверил наш корреспондент «Новостей Саратова».

В одном из магазинов «Пятерочки» на полках указано, что товар уже едет, однако накануне вечером, 17 марта, они все еще пустовали.

Так, на продажу из круп в основном осталось лишь пшено, немного риса и несколько пачек манки. В другом магазине «Пятерочки» схожая ситуация, только там осталась в основном одна овсянка.

— Теперь не сваришь даже перловый суп. Приходится брать, что есть, — поделилась одна из покупательниц.

Таким образом, тем саратовцам, кто не успел закупиться разнообразием круп, приходится вынужденно сокращать свой рацион питания.