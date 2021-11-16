Предприниматели из Энгельса, переплавлявший свинец без соответствующей лицензии предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с января 2019 по июнь 2021 52-летний директор общества с ограниченной ответственностью «Завод Втор-Переработка» занимался изготовлением марочного свинца путем его переработки без лицензии на работу с опасными производственными объектами.

В результате незаконной деятельности он получил доход более 133 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Уголовное дело передано в суд.