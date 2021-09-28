Энгельсские нелегальные предприниматели

Нелегальные предприниматели из Энгельса утаили от бюджета 700 миллионов.

Их выявила в ходе своей деятельности межведомственная комиссия по мобилизации доходов в Саратовской области.

Напомним, ранее в Энгельсском районе выявили 40 граждан, владеющих объектами на десятки миллионов рублей. Налоги они не платили. Инспекция УФНС региона отчиталась о том, что у физлица обнаружили в собственности несколько крупных объектов. Строения использовались, как база отдыха в селе Усть-Караман.

После проверки гражданин начал оформляться как юридическое лицо. Не уплаченные в бюджет налоги придется также внести.

Благодаря работе комиссии уже удалось привлечь порядка 700 миллионов рублей.