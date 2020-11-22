Во время войны весь народ становился един, в защиту родины в одном строю вставали и писатели, и активисты, среди которых был и Горский Сергей – ветеран Дальней авиации, член Союза писателей России, активист общественник.

Родился он под Ленинградом в деревне Шитиково Калининского района 26 марта в 1924 году. По окончанию девяти классов в 1941 поступил в авиационную школу, а в августе 1942 прошел в составе 78-ого запасного полка месячный курс подготовки молодого бойца и отправлен на передовую в блокадный Ленинград. Воевал на Ленинградском и 3-м Прибалтийском фронтах, был участником в боях по прорыву блокады Ленинграда и освобождении многие городов, таких как Псков, Гдов и других. Был награжден 25-ю наградами, одни из которых были Орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

После окончания войны окончил Ленинградское Краснознамённое военно-политическое училище, продолжил службу в армии. Проживал в разных городах, в том числе и Смоленске, но более половины жизни из 93-х лет провел в приволжском городе Энгельсе, отправленный в него в 1967- ом на должность командира по политической части в Энгельсскую авиационную техническую базу. В общей сумме 31 год прослужил в рядах Вооруженных сил РФ и 20 лет после увольнения трудился на предприятиях города. И по достоинству в Энгельсе получил почитание и уважение, активно занимаясь общественной работой, являясь председателем совета ветеранов предприятия «Химволокно» и совета ветеранов авиабазы, а также состоялся как литератор, в произведениях которого описывалась реальная действительность того времени.

В них рассказывалось об участниках, ветеранах Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, о городах и районах того времени, произведших лучшее впечатление на писателя.

С самого детства еще со времен жизни в родных деревенских окрестностях Шитиково Ленинградской области Сергей Горский имел желание описывать жизнь в ее действительности и с разных сторон – от деревенских красот до вселяющих ужас боев Великой отечественной войны.

Начало творческого пути писателя – активиста начинаются с первых опубликованных опытов в военных журналах, газете «На страже Родины» и ей подобных на тему великой победы в 45 – ом. Все это предало новых сил и стремлений для продолжения писательского будущего, которое в полной мере показало себя в конце девяностых – начале 2000-х, когда за пятнадцать лет было написано и издано более пятнадцати книг. Каждая из которых устами Сергея Горского на страницах из пера пыталась донести правду и реальность не всегда легкой жизни человека.

Жизнелюбие, сила и упорство Сергея Горского не перестает поражать и восхищать каждого, хоть немного знавшего этого человека лично или прочитавшего его произведения такие как «Юность, опаленная войной», «Дорогами Победы», «Отечества сыны», описывающие жизнь солдата того времени и воспоминания, которые не должны быть утеряны со временем, «Снайпер», показывающую чеченские события девяностых. Были еще многие произведения, заслуживающие внимание, наподобие «Деревья умирают стоя», «Встреча с прошлым», «Любовь и долг» и другие.

Он и другие фронтовики – литераторы такие как Николай Федоров и Иван Уваров очень многое сделали для города Энгельса, защитив его своей грудью в страшные годы и оставив целое литературное наследие.

Сделав такой большой вклад для Энгельса и патриотического воспитания молодежи, Сергей Горский был занесен в Книгу Почета Энгельсского и муниципального района.