Сегодня, 20 июля, активисты Общероссийского народного фронта зафиксировали на улицах города неправильные комбинации дорожных знаков.

В центре Саратова на улице Чапаева, в частности, на площади имени Киселева и на пересечении с улицей Сакко и Ванцетти, были замечены не совсем понятные комбинации дорожных знаков: «Фотовидеофиксации» совместно с «Пешеходным переходом». Подобная комбинация не предусмотрена действующими правилами дорожного движения.

Напомним, что ранее местные жители жаловались на противоречащие друг другу дорожные знаки на Аллее Героев.

Подобные несовместимые комбинации дорожных знаков могут создавать затруднительные и зачастую опасные ситуации как для водителей, так и для пешеходов.