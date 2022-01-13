В связи с обильным снегопадом в Саратовской области ведутся непрерывные работы по уборке снега на железнодорожных станциях и перегонах. В этом процессе задействованы 12 снегоуборочных и 6 пневмоочистительных машин, а также 4 снегоочистителя. Кроме того, более 300 человек участвуют в уборке снега на крупных железнодорожных станциях.

В течение суток с 12 на 13 января с их помощью было вывезено более 17 тыс. кубометров снега и очищено 1100 километров пути. В настоящее время работа по уборке снега продолжается. Основные работы ведутся в границах

Саратовского, Пугачевского, Ершовского, Сенновского и Аткарского железнодорожных узлов, а также на территории прилегающих станций.

Железнодорожники внимательно следят за погодными условиями, чтобы вовремя передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся обстановка.