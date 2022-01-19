В связи с обильным снегопадом в Саратовской области ведутся непрерывные работы по уборке снега на железнодорожных станциях и перегонах. В этом процессе задействованы 6 снегоуборочных и 4 пневмоочистительных машин, а также 4

снегоочистителя. В ночь с 18 на 19 января с их помощью было вывезено более 9 тыс. кубометров снега и очищено 490 километров пути.

В настоящее время работа по уборке снега продолжается. Основные работы ведутся в границах Саратовского, Пугачевского, Ершовского, Сенновского, Анисовского и Аткарского железнодорожных узлов, а также на территории прилегающих станций.

Железнодорожники внимательно следят за погодными условиями, чтобы вовремя передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся обстановка.