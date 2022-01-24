С целью обеспечения бесперебойного движения поездов в Саратовском регионе ПривЖД ведутся непрерывные работы по уборке снега. За минувшие выходные вывезено более 65 тыс. кубометров снега, очищено 3,5 тыс. километров пути.

Основные работы велись в границах Саратовского железнодорожного узла.

Ежесуточно в этом процессе были задействованы более 40 единиц специализированной снегоуборочной и снегоочистительной техники. Для всех специалистов, занимающихся уборкой снега, созданы соответствующие условия. Они

обеспечены рабочим инвентарём и горячим питанием.

Железнодорожники внимательно следят за погодными условиями, чтобы вовремя передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся обстановка.