В связи с обильным снегопадом в Саратовской области ведутся непрерывные

работы по уборке снега на железнодорожных станциях и перегонах. В этом процессе

задействованы 6 снегоуборочных и 4 пневмоочистительных машин, а также 3

снегоочистителя.

В ночь с 11 на 12 января с их помощью было вывезено более 4 тыс.

кубометров снега и очищено 157 километров пути. В настоящее время работа по уборке снега продолжается. Основные силы задействованы в границах Саратовского,

Пугачевского, Сенновского и Аткарского железнодорожных узлов, а также на

территории прилегающих станций.

Железнодорожники внимательно следят за погодными условиями, чтобы вовремя

передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся

обстановка.