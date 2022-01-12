В связи с обильным снегопадом в Саратовской области ведутся непрерывные
работы по уборке снега на железнодорожных станциях и перегонах. В этом процессе
задействованы 6 снегоуборочных и 4 пневмоочистительных машин, а также 3
снегоочистителя.
В ночь с 11 на 12 января с их помощью было вывезено более 4 тыс.
кубометров снега и очищено 157 километров пути. В настоящее время работа по уборке снега продолжается. Основные силы задействованы в границах Саратовского,
Пугачевского, Сенновского и Аткарского железнодорожных узлов, а также на
территории прилегающих станций.
Железнодорожники внимательно следят за погодными условиями, чтобы вовремя
передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся
обстановка.