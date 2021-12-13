Сегодня, 13 декабря, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил о том, что не привившихся чиновников отстранят от работы.

Отведенный на вакцинирование срок истекает 15 декабря. На следующий день непривитых начнут отстранять от работы.

— Срок завершается через 2 дня, потому прошу ответственных лиц подготовить и представить списки людей, которые не имеют медицинский отвод и не прошли вакцинацию. А также порядок отстранения этих людей от работы. 16-го числа мы соответствующие действия мы должны с вами произвести, — заявил председатель правительства.