Бассейн в Романовке Саратовской области, построенный в 2019 году при участии спикера госдумы России Вячеслава Володина, не работает. Об этом стало известно во время визита председателя российского парламента в поселок.

— Запускайте бассейн и делайте график на весь день, чтобы дети могли плавать, – сказал Володин.

Он отметил, что занятия должны быть бесплатными и призвал выяснить ситуацию по бассейнам в других городах и районах региона, работают ли они.

Осмотрел Вячеслав Володин и школу, которую много лет назад помогал строить. Он отметил, что десятки лет здесь никто не проводил ремонт. Володин попросил депутата облдумы Андрея Воробьева подготовить смету на капитальный ремонт.

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