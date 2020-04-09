Следователи проводят проверку по факту обнаружения пятимесячного малыша на земле на улице в центре Саратова, сообщает пресс-служба СУ СКР.
Вчера, 8 апреля, в полицию обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала, что в аллейке на пересечении Вавилова и Астраханской нашла на земле младенца. На место выехала бригада «скорой помощи» и сотрудники правоохранительных
органов.
Малыша осмотрели. На вид ему около пяти месяцев. Его передали в руки медиков.
Следователям удалось установить мать ребенка. Сейчас с ней работают. По факту проводится проверка.