В Заводском районе женщина оставила одного дома своего сына и ушла, сообщает пресс-служба полицейского управления Саратова.

На улице Брянская местные жители заметили, как на окне второго этажа сидел мальчик и плакал, из разговора стало понятно, что ребенок дома один. Прохожие вызвали полицию и спасателей. С помощью выдвижной лестницы работники службы спасения сняли москитную сетку и забрали ребенка из жилища. Сотрудники полиции связались с матерью, она объяснила свое отсутствие срочными делами. Мальчика вернули родительнице.

Правоохранители на мать оформили протокол за несоблюдение родительских обязанностей. Информацию передадут в комиссию по делам несовершеннолетних

По итогам проверок будет принято решение о постановлении семьи на учет.