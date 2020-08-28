Пугаечевским следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняют в вовлечении сына в преступление, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Известно, что 20 марта в одном из населенных пунктов Ивантеевского района 39-летний мужчина подговорил своего 13-летнего сына обокрасть магазин. За помощь в совершении преступления мальчику обещалось вознаграждение.

Когда план удался, отец отдал своему сыну пакет похищенных сладостей.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина сознался в содеянном.

Уголовное дело направлено прокурору для обвинительного заключения.