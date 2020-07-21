Следственным отделом продолжается расследование уголовного дела в отношении 22-летнего покровчанина, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Инцидент произошел вечером 17 июля, 22-летний молодой человек, который проживал в частном доме в поселке имени Карла Маркса Энгельсского района, поссорился со своими родителями. Конфликт «отцов и детей» случился из-за пристрастия 22-летнего парня к спиртному.

Сын, не сумев стерпеть упреки родителей, вооружился ножом и ранил в живот отца. Пострадавший мужчина в этот момент находился в зале, он попытался выйти во двор к своей супруге, но упал и больше не смог подняться. Тем временем нападавший сын отправился во двор к матери. На улице он набросился на нее и нанес ей удар ножом в бедро. Женщина сумела выхватить нож, а сын сбежал с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу, а мужчину спасти не удалось.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, оперативно установили место нахождения 22-летнего подозреваемого. Теперь с парнем работают следователи. Вину в убийстве отца подозреваемый полностью признал.

На данный момент остается дать юридическую оценку действий молодого человека в отношении матери и закрепить все собранные следствием доказательства.