В предстоящую субботу в Энгельсском районе, у озера Сазанка, пройдет интерактивный субботник – ЭКОквест. Саратовский регоператор АО «Ситиматик» и партнеры приглашают всех жителей Саратова и Энгельса провести время с пользой и удовольствием. Участников мероприятия ждут интересные задания на знание экологической культуры, активный отдых и ЭКОпикник. Старт от резиденции «Мария».

Для участия в ЭКОквесте необходимо собрать команду из 4-х человек и зарегистрироваться по ссылке. После регистрации для обеспечения социальной дистанции и соблюдения антиковидных ограничений каждой команде будет назначено индивидуальное время старта и определен участок территории. В распоряжении участников будет 40 минут на выполнение задания. Цель – собрать максимальное количество мусора. Компания «Леруа Мерлен» предоставит участникам перчатки и мешки.

Чтобы стать победителем необходимо набрать максимальное количество баллов.

1 мешок – 1 балл

+ 3 балла за отдельный сбор ПЭТ бутылок

+ 3 балла за интересную находку в конкурсе «Находка».

Дополнительные баллы могут быть начислены на станциях за знания экологической культуры и использование на мероприятии собственных многоразовых кружек.

За несоблюдение временных рамок – штраф 3 балла.

На ЭКОквесте участников также ждет множество развлечений от партнеров: активная игра лазертаг, интерактивные площадки от создателей Форт Боярд и Золотой Лихорадки.

— ЭКОквест – это уже традиционное межсезонное мероприятие, полюбившиеся саратовцам. Это простой и интересный способ внести вклад в улучшение экологической обстановки. С каждым разом у нас всё больше партнеров, всё больше организаций, которые поддерживают проект и делают его ярче, интереснее и масштабнее, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Для соблюдения эпидемиологических норм победители будут объявлены после мероприятия в социальных сетях и награждены подарками от партнёров квеста.