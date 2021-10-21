В предстоящую субботу в Энгельсском районе, у озера Сазанка, пройдет интерактивный субботник – ЭКОквест. Саратовский регоператор АО «Ситиматик» и партнеры приглашают всех жителей Саратова и Энгельса провести время с пользой и удовольствием. Участников мероприятия ждут интересные задания на знание экологической культуры, активный отдых и ЭКОпикник. Старт от резиденции «Мария».
Для участия в ЭКОквесте необходимо собрать команду из 4-х человек и зарегистрироваться по ссылке. После регистрации для обеспечения социальной дистанции и соблюдения антиковидных ограничений каждой команде будет назначено индивидуальное время старта и определен участок территории. В распоряжении участников будет 40 минут на выполнение задания. Цель – собрать максимальное количество мусора. Компания «Леруа Мерлен» предоставит участникам перчатки и мешки.
Чтобы стать победителем необходимо набрать максимальное количество баллов.
1 мешок – 1 балл
+ 3 балла за отдельный сбор ПЭТ бутылок
+ 3 балла за интересную находку в конкурсе «Находка».
Дополнительные баллы могут быть начислены на станциях за знания экологической культуры и использование на мероприятии собственных многоразовых кружек.
За несоблюдение временных рамок – штраф 3 балла.
На ЭКОквесте участников также ждет множество развлечений от партнеров: активная игра лазертаг, интерактивные площадки от создателей Форт Боярд и Золотой Лихорадки.
— ЭКОквест – это уже традиционное межсезонное мероприятие, полюбившиеся саратовцам. Это простой и интересный способ внести вклад в улучшение экологической обстановки. С каждым разом у нас всё больше партнеров, всё больше организаций, которые поддерживают проект и делают его ярче, интереснее и масштабнее, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.
Для соблюдения эпидемиологических норм победители будут объявлены после мероприятия в социальных сетях и награждены подарками от партнёров квеста.