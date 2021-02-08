Несанкционированные акции протеста в защиту Алексея Навального в Саратове захлебнулись. Во всяком случае, в минувшие выходные поддержать оппозиционного политика не пришел никто.

В субботу, 23 января, и в воскресенье, 31 января, саратовская молодежь выходила на шествие в поддержку арестованного после берлинского вояжа Навального. Причины разные: кто-то поддался на пропаганду в социальных сетях от всякого рода политических «жучков», популярных у молодежи блогеров и примкнувших к ним звезд кино и эстрады, кто-то, потому что это модно, кто-то реально разделяет взгляды оппозиции, как показала практика, такие были в меньшинстве.

Справедливости ради, стоит отметить, что акции в Саратове, несмотря на их очевидную незаконность, оба раза прошли мирно, без драк, жестокого противостояния с полицией и реальных задержаний с резиновыми дубинками и перцовым газом для особо буйных протестантов. Сказалась выдержка саратовских полицейских и росгвардейцев.

На первое несанкционированное шествие, которое сами устроители окрестили «всероссийским», в Саратове пришло около 800 человек, несколько десятков собралось в Балакове. Погода в тот день была теплой. Молодежь вдоволь настоялась на площади Вавилова, нагулялась по проспекту Кирова, промочила ноги в подтаявшей снежной каше на Театральной площади. Особо неугомонным удалось постучать в дверь областной думы, которая в субботу, естественно, была закрыта, и покричать популистские лозунги на ее крыльце.

Тянет ли такой флешмоб на шествие или митинг? Да нет, конечно. Так, массовые гуляния с небольшим флером политики.

Очевидно, умная часть саратовской молодежи это поняла, и через неделю, 31 января, поддержать Навального пришло уже на две трети человек меньше. Всего-то около 200.

В этот день, к слову, акция грозила закончиться еще быстрее, если бы не участие в ней двух депутатов облдумы от КПРФ — Николая Бондаренко и Александра Анидалова, которые примкнули к «протесту», а фактически — его возглавили и превратили в собственный митинг в поддержку себя любимых.

На этом, собственно, для основной массы митингующих все и закончилось.

Задержания и приводы в полицию, конечно были. Но не такие массовые, как в Москве или Питере.

Настоящих буйных мало — вот и нету вожаков

Предвидя дальнейшее затухание протеста, сторонники внесистемной оппозиции призадумались. Уже спустя три дня после провала акций во всех крупных российских городах, кроме столиц, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил, что до весны новых шествий не будет. Объяснил он это заботой о митингующих.

— Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам… Это не то, что мы хотим, — пояснил Волков.

Он, разумеется, лукавит. Аресты людей, втянутых в акции им и его соратниками его волнуют в последнюю очередь. Просто в какой-то момент после последнего шествия в штабе Навального поняли, что гулянки с плакатами и флагами наскучивают молодым людям быстрее, чем оппозиционеры успевают снять новый ролик с призывами, и поспешили «слить» протест, хотя ранее заявляли, что будут «гулять» каждые выходные.

Результатом такого «переобувания в прыжке» стало то, что ни в одном российском городе, включая Саратов, на площадь в этот уик-энд никто не вышел. Хочется надеяться, что к весне сомнения о целесообразности таких походов на Театральную площадь развеются даже у самых приверженных сторонников оппозиции.