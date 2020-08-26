После совместной публикации информационного портала «Новости Саратова» и информационного агентства PROБалаково о несанкционированной свалке строительного мусора на проблему обратило внимание министерство природы по Саратовской области.

Специалисты министерства сообщили, что направят запрос в полицию для установления виновных лиц для привлечения их к административной ответственности. Установить виновных будет не очень сложно, так как на видеозаписи регистрационный номер автомобиля хорошо виден.

Напомним, журналист и редактор PROБалаково Инна Чумичкина запечатлела на видео, как неизвестные выбрасывают строительный мусор на свалку для бытовых отходов. На все вопросы журналиста мужчины не реагировали и продолжали несанкционированный сброс.

В пресс-службе министерства природы также отметили, что уже выявлены виновные лица, осуществляющие сброс отходов в поселке Дзержинский. В их отношении было возбуждено административное производство.