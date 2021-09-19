В Саратове за хулиганские действия, совершенные 17 сентября на избирательном участке № 64, осудили представителей команды кандидата в депутаты Государственной Думы РФ Николая Бондаренко.

17 сентября со стороны Бондаренко и четверых сопровождающих его лиц совершены попытки вмешательства в работу участковой избирательной комиссии, кроме того, действия, которые квалифицируются полицией как хулиганские. Группа мешала организации выборного процесса, работе комиссии. происходившее могло быть квалифицировано и по более серьезной статье – ст.5.69 КоАП РФ «Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо общероссийского голосования в голосовании».

Сам факт того, что коммунисты в лице Бондаренко и некоторых других представителей этой политической силы, обросли криминалитетом, многих тревожит. Происходят фактически «наезды» на членов комиссий. В обмен на это, по всей видимости, получают статусы помощников депутата, доверенных лиц кандидата в депутаты Государственной Думы, а также статус членов окружных избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса.

После известной, почти на всю страну, выходки 17 сентября полицией были задержаны Мустафаев Отар Датико Оглы, Иван Одиноков. Сегодня суд этим «товарищам» присудил по ч.1. ст.20.1 «КоАп РФ «Мелкое хулиганство» по одним суткам ареста каждому.

Еще два фигуранта конфликта ожидают своей участи, но они пока успешно скрываются от полиции.

Это — Роман Латфулин, ранее судимый за нанесение телесных повреждений, а также за угрозу убийством. А четвертый из «группы поддержки» Николая Бондаренко, ранее судимый за грабеж и за кражу, Ярослав Мизин.

События 17 сентября видимо были своеобразным разогревом перед выходкой самого кандидата в депутаты Бондаренко, который 18 сентября уже сам агрессивно провоцировал председателя УИК, но уже без своего «бандформирования».

— Время «Ч», как говорится, проявляет всю суть: кто есть кто и какими методами действует. В окружении – криминалитет, методы – агрессия, запугивания и нападки. А в Ютубе сплошные речи о ЗАКОННОСТИ и справедливости! — заявил один из наблюдателей на УИК №64.