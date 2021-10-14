Несколько десятков младенцев Саратова получили необычные имена

Более десятка новорожденным родители дали необычные имена. Об этом сегодня, 14 октября, сообщила начальник управления по делам ЗАГС на пресс-конференции.

За прошедшие девять месяцев самыми необычными именами для мальчиков стали: Сулейман, Ибрагим, Батыр, Самуил, Наум, Арес, Анраник, Вильдан, Лерман. Девочки получили такие необычные имена, как: Весна, Венеция, Элен, Августина, Юнона, Венера, Пальмира, Хрусталина, Амиция, Маэста.

Самой молодой мамой за этот период стала девочка 14 лет, самой старшей — 53-х летняя женщина.

Среди иностранцев родителями стали 326 мужчин и 232 женщины. Больше всего новых отцов родом из Узбекистана — 69 человек. Больше всего девушек, ставших матерями приехали из Азербайджана.