Домой Рубрики Новости Саратова Несколько домов в Кировском районе Саратова на весь день остались без воды РубрикиНовости Саратова Несколько домов в Кировском районе Саратова на весь день остались без воды По Новости Саратова - 17.03.2021 85 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 17 марта, из-за работ на водопроводе на улице Осипова отключена вода в Кировском районе Саратова, сообщает ООО «КВС». Водоснабжение ограничено для жителей домов №8 и 24 на улице Осипова. Вернуть воду обещают к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Автокомбинат №2 отказывается от 15 саратовских маршрутов В Саратове прошел тур по мультимедийному контенту к 60-летию полета первого человека в космос Саратовский центр народного творчества приглашает всех на интеллектуально-театральный квест ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Автокомбинат №2 отказывается от 15 саратовских маршрутов Новости Саратова - 17.03.2021 0 С 12 марта автокомбинат №2 прекращает перевозки по 15 саратовским маршрутам. Об этом сообщили в минтрансе региона. Речь идет об автобусах № 223 «Саратов (ЦКР)... В Саратове прошел тур по мультимедийному контенту к 60-летию полета первого... 17.03.2021 Саратовский центр народного творчества приглашает всех на интеллектуально-театральный квест 17.03.2021 Ларьки в Мирном переулке продолжают сносить 17.03.2021 Поволжский институт управления приглашает старшеклассников на интеллектуальный квест «Каникулы с РАНХиГС» 17.03.2021