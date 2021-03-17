Сегодня, 17 марта, из-за работ на водопроводе на улице Осипова отключена вода в Кировском районе Саратова, сообщает ООО «КВС».

Водоснабжение ограничено для жителей домов №8 и 24 на улице Осипова. Вернуть воду обещают к 20:00.