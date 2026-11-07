Несколько домов в Саратове повреждены при массированной атаке БПЛА

Жилые дома в Саратове повреждены в результате атаки беспилотников: глава региона подтвердил отсутствие погибших, число раненых уточняется

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил 7 ноября, что несколько жилых домов в Саратове получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников. По его словам, погибших нет, однако число пострадавших пока не уточняется. Это уже не первый подобный инцидент в регионе за последнее время.

Повреждения и реакция властей

Бусаргин заявил, что владельцам повреждённого имущества будет оказана необходимая помощь — соответствующий механизм уже отработан, а ситуацию поручено взять под личный контроль мэру Саратова Игорю Молчанову. В Заводском районе города развёрнут оперативный штаб, открыта горячая линия для жителей. Ранее губернатор упоминал о повреждении гражданской инфраструктуры и предварительных данных о пострадавших, однако в новом заявлении подтвердил лишь отсутствие погибших, не назвав точное число раненых.

Для оформления материальной помощи в администрации Заводского района (пр-т Энтузиастов, 20) открыт оперативный штаб. Жители могут получить консультации по телефону горячей линии: 8 (8452) 96-07-70. Специалисты администрации уже начали обход дворов для фиксации повреждений и оформления документов.

Свидетельства очевидцев

Местные жители в социальных сетях описывали интенсивность атаки. Один из очевидцев рассказал, что взрывы следовали один за другим: «Когда я насчитал больше двадцати, я перестал считать», — а после одного из близких взрывов «дом подпрыгнул».

Другие жители отмечали, что гул беспилотников, стрельба средств ПВО и взрывы сливались в такой шум, что сигналы тревоги было почти невозможно различить.

Напомним, Саратовская область ранее уже неоднократно с 2022 года — с момента начала военной спецоперации — подвергалась подобным атакам. 14 октября 2026 года при ударе беспилотников по Балакову погиб один человек, несколько жилых домов также получили повреждения.

В ночь текущей атаки Минобороны России сообщило, что над различными регионами страны, а также над Чёрным и Азовским морями были перехвачены и уничтожены 411 беспилотников.

Ольга Сергеева