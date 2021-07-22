Вчера вечером несколько районов на западе Саратовской области попали под удар разбушевавшейся стихии, об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.

В Самойловском районе выпал град. Некоторые градины достигали размера голубиного яйца. Как рассказывают жители района, у них погибла большая часть урожая.

В Турковском районе ураганный ветер сорвал крыши Также имеются повреждения кровли жилых домов, порыв газопровода и обрыв линии ЛЭП.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение зампреду регионального правительства Александру Соловьеву взять на личный контроль ликвидацию последствий стихийного бедствия, совместно с руководством района координировать работу всех оперативных служб.