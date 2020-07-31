С третьего августа жители Ленинского, Кировского и Фрунзенского районов на две недели останутся без горячей воды, сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».

Отключение горячей воды будет произведено в связи с гидравлическими испытаниями на тепловых сетях. К счастью, это последняя опрессовка теплосетей в этом году.

Подача горячей воды возобновится сразу после завершения ремонтных работ на теплосетях. Благодаря опрессовкам удается обнаружить поврежденные участки трубопровода и своевременно устранить повреждения, что позволит надежно и безаварийно обеспечивать потребителей тепловой энергией весь будущий отопительный сезон.

В зону отключения попали дома на следующих улицах: 1-й Аткарский проезд, 13-й Белоглинский проезд, Аткарский тупик, Колхозная площадь, Привокзальная площадь, 1-я Садовая, 10 тупик Пугачева, 3-я Садовая, Астраханская, Аткарская, Белоглинская, Большая Горная, Большая Казачья, Большая Садовая, Вавилова, Дачная, Емлютина, Железнодорожная, Зарубина, Краевая, Кутякова, Мичурина, Московская, Посадского, Пугачева, Пугачевская, Рабочая, Рахова, Слонова, Советская, Степана Разина, Танкистов, Тракторная, Университетская, 1-й Телеграфный проезд, 1-й Рижский проезд, 2-й Телеграфный проезд, 2-й проезд Блинова, Вишневый проезд, Гусельский переулок, Деловой проезд, Деловой тупик, проспект 50 лет Октября, проспект Строителей, Вишневая, Авиационная, Академика Антонова, Алексеевская, Аптечная, Бардина, Блинова, Волгоградская, Гусельская, Деловая, Крайняя, Куприянова, Курдюмская, Луговая, Лунная, Наумовская, Одесская, Перспективная, Песочная, Рижская, Рябиновская, Сапёрная, Соколовая, Тверская, Техническая, Цветочная, Центральная, Черниговская, Шехурдина, Школьная, 2-й Телеграфный проезд, Международный проезд, Международная, Мира, Одесская, 1-й Международный проезд, площадь Ленина, 4-я Дачная, Ипподромная.

Саратовские энергетики приносят свои извинения и надеются на понимание горожан.