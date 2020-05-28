В Саратове прошел на выявление фактов незаконной торговли, где договоры на аренду земли истек. Об этом сообщили в городской администрации.

Всего было осмотрено более пяти объектов. На пересечении Большой Горной и Астраханской выявили сразу двоих нарушителей. Также были обнаружены нарушения на Горького от Московской до Киселева.

На месте на троих предпринимателей был составлен протокол об административном правонарушении. По остальным объектам будут составлены документы, а владельцы объектов приглашены в управление для составление протоколов.