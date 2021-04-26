Завтра, 27 апреля В Волжском и Кировском районах Саратова с 6:00 до 4:00 28 апреля отключат воду. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о следующих улицах:

— Валовая,61/67;

— Вознесенская,5;

— Вольская,78;

— Гоголя, 6, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 32, 34, 42, 44, 48, 52, 64, 88;

— Горького, 69;

— Зарубина,10/12, 18, 20, 28, 30, 48, 51, 53/57а, 81, 82, 84/90;

— Комсомольская, 48, 50, 52;

— Кузнечная, 11/21;

— Мичурина, 188;

— Московская, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 62, 64, 64/34, 85;

— Некрасова, 49А, 53, 56, 66;

— Октябрьская, 43, 45, 46, 46А;

— Радищева, 36, 38, 40, 42, 61, 65;

— Северная, 3, 7;

— Симбирская, 15;

— Соборная, 46;

— Соляная, 18, 22, 26, 32;

— Чапаева, 108;

— Челюскинцев,45А, 52, 53/59, 54/56, 58, 59, 66/54, 63/65, 68, 69, 71, 73, 77, 79, 84, 85, 96.

Напомним, ранее сообщалось о масштабном отключении в Ленинском районе Саратова.