Сегодня, 27 сентября, в Саратове приостановили движение сразу два трамвайных маршрута, сообщает пресс-служба СГЭТ в официальной группе в социальных сетях.

На неопределенное время приостановлено движение трамваев №2 и 7 в связи с проведением коммунальных работ на участках маршрутов.

На трамвае №4 будет сегодня работать лишь один вагон по расписанию: от 6-й Дачной в 6:00, 6:40, 7:20, 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:30; от 10-й Дачной в 6:20, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:15, 20:50.

Также в Саратове приостановлено движение троллейбуса №7 из-за ремонта Трофимовского путепровода.

А троллейбус №2А следует по расписанию, которое в течение дня будет обновляться. От железнодорожного вокзала почти через каждый час выезжает троллейбус: в 7:35, 8:35, 9:30, 10:25; от Музейной площади маршруты отправлялись в 8:10, 9:05, 10:00 — все дальнейшие сведения будут обновляться.