В Ершовском районе отремонтируют несколько участков трассы «Ершов — Чапаевка» общей протяженностью 30 км. Об этом сообщает региональное минтранспорта.

На одном из участков подрядчик уже приступил к подготовительным работам. До старта основных дорожных работ специалисты областного минтранса встретились с жителями села Дмитриевка.

Ремонт дороги «Ершов – Чапаевка» был начат в 2021 году. В нормативное состояние привели свыше 12 км трассы. В этом году отремонтируют оставшуюся часть дороги. Кроме того, в планах привести в нормативное состояние и участок автоподъезда к селу Дмитриевка от трассы «Ершов — Чапаевка».