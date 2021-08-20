Из-за ремонта на тепловых сетях сегодня, 20 августа, несколько улиц Саратова перекрыты. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс».

Движение приостановлено на улице Чернышевского, между Новоузенской и 2-й Садовой с остановкой троллейбусов № 4 и № 15. Работы продлятся примерно до 17:00 21 августа.

Также сегодня ремонт ведется на пересечении улиц Московская и Степана Разина, с остановкой движения троллейбусов № 1, № 10, № 25, № 109. Работы будут идти до 20:00 23 августа.

Завтра, с 21 августа, с 10:00 также будут проводиться работы на пересечении улиц Чернышевского и Радищева, с остановкой движения троллейбуса № 2А. Срок завершения работ до 20:00 22 августа.

Для безопасности жителей города на месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения.