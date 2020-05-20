Несколько улиц в Ленинском районе Саратова до вечера останутся без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

По улице Моторная, 12 коммунальные службы будут устранять последствия коммунальной аварии. Из-за этого примерно до 18:00 без холодного водоснабжения останутся жители домов по улицам:

— Московское шоссе 1, 3, 5, 7, 23А, 23Б,

— Керамическая 6,

— Моторная 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18.

А также частные дома по улицам: Керамическая, 3-й Петровский проезд, 2-й Петровский проезд, 2-я Елшанская, Яблочкова, Моторная.

Подвоз воды будет осуществляться по улице Моторная дом 4.