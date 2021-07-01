Сотрудники коммунальных служб Саратова сообщают об отключении воды в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Без воды ориентировочно до 20:00 остаются дома по улице Булгакова, 6, Ипподромная, 2 ,3 ,4, 5, 5А, 8, 8А, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 24. А также дома расположенные в квадрате улиц Астраханская — Посадского- Железнодорожная — Вавилова.

Также ориентировочно до 18:00 воды не будет в домах частного сектора по 1,2 Свинцовым проездам; ул.Рабочая,174- 222; 4-му Рабочему проезду.