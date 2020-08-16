Сегодня, 16 августа, несколько улиц в Саратове проведут день без воды, сообщает ООО «Концессии водоснабжения – Саратов».

Для ликвидации повреждений на городском водопроводе до 17:00 без воды проведут жители домов на улице Танкистов, 209, 211, 213 и микрорайон ОПХ Саратовское. На час дольше, до 18:00 придется подождать жителям на улице 1-я Пионерская в отрезке от 1-го Артельного проезда до 4-го Нагорного проезда. Кроме того, до 20:00 снижены параметры подачи холодной воды в поселке Латухино со 2-го квартала до 7-го на улице Танталовская.