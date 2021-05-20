Сегодня утром на нескольких улицах Саратова отключили воду, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Для работ на водопроводе на улице Техническая до 16:00 ограничено водоснабжение улиц Танкистов, 89-213; Плодородная, Отрядная, Дружная, Сосновская, Порядковая, Юбилейная, Благодатная, 1-й, 2-й Благодатные проезды, 1-й Урожайный проезд, Природная, Геологическая, Минеральная, Коллективная, Просечная, Раздольная, Участковая, Окольная, 2-я Окольная, 1-й, 2-й Окольные проезды.

Ориентировочно до 20:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов 1-ого Пугачевский поселка для ликвидации повреждения водопровода по улице Безымянная.

Для устранения повреждения водосетей по улице Пугачева, 198 ориентировочно до 20:00 понижено давление воды для абонентов улиц Аткарская от Степана Разина, Вокзальная, 4; Вокзальный проезд; 5-й-9-й Новоузенский проезд; Новоузенская от Большой Садовой до Степана Разина.