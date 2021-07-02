Завтра, 3 июля, для выполнения плановых ремонтных работ на тепловых сетях в Саратове будут перекрыты несколько улиц. Об этом сообщает саратовский филиал «Т Плюс».

Дороги будут перекрыты с 10:00 на перекрестке улиц Большая Горная и Степана Разина с закрытием движения троллейбусных маршрутов № 5, 5А и 10.

А также с 9:00 на улице Чернышевского между улицами Радищева и Провиантская с закрытием движения троллейбусных маршрутов № 5, 5А, 10, 2А и 4.

Работы завершатся ориентировочно до 17:00 4 июля. Для безопасности горожан на местах ремонта будут присутствовать знаки и ограждения.