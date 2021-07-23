Саратовцы пожаловались в соцсетях на рост цен на хлеб.

Одна из горожанок опубликовала фото из магазина, на котором отчетливо видно цену на горчичный батон в 70 рублей.

Напомним, в июне жители Энгельса также сообщали о высокой стоимости ржаного хлеба местного производителя — в 50 рублей за буханку.

Ранее заместитель председателя правительства Саратовской области — министр сельского хозяйства Роман Ковальский сообщал, что «все крупные хлебозаводы не повышали отпускные цены на социально-значимые сорта хлеба». Он пообещал не повышать цены на этот вид продукции, но в итоге не сдержал свое слово.